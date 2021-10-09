Пьяного подростка за рулем авто остановили в Красноярском крае Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

В селе Маринино Красноярского края сотрудники ГИБДД остановили ВАЗ, который странно ехал по проезжей части. Авто остановили, и выяснилось, что за его рулем сидел подросток, рассказали в ГУ МВД региона.

— У водителя имелись признаки опьянения. При освидетельствовании на состояние опьянения показания прибора составило 0,28 мг/л. Парень рассказал полицейским, что взял автомобиль у своего отчима для того, чтобы съездить в соседний населенный пункт. Находясь в гостях у знакомых, подросток выпил, как как в этот день отмечал свое 16-летие, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Теперь юного водителя будут курировать инспекторы по делам несовершеннолетних. Отчиму подростка придется заплатить за то, что да парню свою машину. Мужчине грозит до 30 тысяч рублей штрафа.

— Стоит отметить, что отчим также неоднократно привлекался к ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения, — отметили в краевой полиции.