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Происшествия9 октября 2021 8:13

Пьяного подростка за рулем авто остановили в Красноярском крае

Парень взял машину у отчима, чтобы скататься к друзьям и отметить с ними свой день рождения
Людмила БОРОДИНАЛюдмила БОРОДИНА
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Пьяного подростка за рулем авто остановили в Красноярском крае

Пьяного подростка за рулем авто остановили в Красноярском крае

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

В селе Маринино Красноярского края сотрудники ГИБДД остановили ВАЗ, который странно ехал по проезжей части. Авто остановили, и выяснилось, что за его рулем сидел подросток, рассказали в ГУ МВД региона.

— У водителя имелись признаки опьянения. При освидетельствовании на состояние опьянения показания прибора составило 0,28 мг/л. Парень рассказал полицейским, что взял автомобиль у своего отчима для того, чтобы съездить в соседний населенный пункт. Находясь в гостях у знакомых, подросток выпил, как как в этот день отмечал свое 16-летие, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Теперь юного водителя будут курировать инспекторы по делам несовершеннолетних. Отчиму подростка придется заплатить за то, что да парню свою машину. Мужчине грозит до 30 тысяч рублей штрафа.

— Стоит отметить, что отчим также неоднократно привлекался к ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения, — отметили в краевой полиции.

Пьяного подростка за рулем авто остановили в Красноярском крае