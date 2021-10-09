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Общество9 октября 2021 7:10

Красноярцы пожаловались на сбои в работе соцсетей

«Легли» сервисы Instagram, Facebook и Whatsapp
Людмила БОРОДИНАЛюдмила БОРОДИНА
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Красноярцы пожаловались на сбои в работе соцсетей. Фото: Downdetector

Красноярцы пожаловались на сбои в работе соцсетей. Фото: Downdetector

Второй раз за неделю в работе популярных социальных сетей Instagram, Facebook и Whatsapp произошел сбой. Проблемы в работе сервисов фиксируются по всему миру, о чем свидетельствуют отчетные Downdetector.

— Это уже начинает подбешивать. У меня работа через соцсети ведется, я всегда должна быть на связи. В этот раз все наладили быстрее, но от этого не легче. Каждый раз стрессую, — рассказала красноярка Анастасия Темерова.

Наибольшее число падений пришлось на ранее утро по красноярскому времени.

— Сожалеем, если вы не смогли получить доступ к нашим продуктам в течение последних нескольких часов. Мы знаем, насколько вы зависите от нас в общении друг с другом. Мы устранили проблему - еще раз благодарим за терпение на этой неделе, — прокомментировали происходящее в компании Facebook.