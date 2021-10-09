В Николаевской сопке в Красноярске запускают канатную дорогу. Фото: Кластер "Сопка"

Красноярцы с 9 октября смогут прокатиться на подъемнике Николаевской сопки. Канатно-кресельный подъемник будет работать шесть дней в неделю, сообщили в пресс-службе кластера «Сопка».

Со вторника по пятницу полюбоваться видами с высоты можно будет с полудня до 21:00. В выходные и праздничные дни — с 10:00 до 21:00.

По понедельникам подъемник работать не будет из-за проведения технических работ.

Стоимость проезда на одного человека в одну сторону — 50 рублей. Купить билет можно в кассах комплекса «Сопка» или в терминалах «Платежка».