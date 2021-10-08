В Назаровском районе в хозяйственной постройке обнаружено тело 14-летней школьницы Фото: Мария ЛЕНЦ

В Назаровском районе Красноярского края 7 октября обнаружено тело 14-летней девочки-подростка. Как сообщает «Назарово-онлайн», тело школьницы обнаружила ее мама в хозяйственной постройке недалеко от дома.

Журналисты сообщают, что семья, в которой воспитывалась девочка – многодетная, но на момент трагедии дома она находилась одна. Братья и сестры находились в школе. При этом семья считалась благополучной – мама имела стабильную работу и заработок.

Красноярские следователи завели уголовное дело по статье 110 УК РФ. Однако обстоятельства, приведшие к трагедии, устанавливаются.