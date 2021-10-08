В Минусинске к штрафу 120 000 рублей приговорили мужчину, избившего до смерти собаку на глазах у ребенка

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В Минусинске вынесли приговор мужчине, избившего до смерти собаку на глазах у 11-летнего ребенка. Как сообщает прокуратура, суд назначил наказание в виде 120 000 рублей штрафа.

Трагедия произошла еще 30 апреля 2021 года. Жителя Минусинска раздражала соседская беспородная собака по кличке «Жорик». В тот день мужчина сначала ударил собаку об угол дома, а затем продолжил избивать собаку на глазах у 11-летнего мальчика. Домашний питомец скончался от полученных травм.

В отношении жителя Минусинска завели уголовное дело по статье «жестокое обращение с животным в присутствии малолетнего». Несмотря на то, что мужчина свою вину не признал, суд посчитал собранные доказательства достаточными и вынес обвинительный приговор.