В Красноярске на Матросова у поворота на Семафорную появится дополнительная полоса Фото: Мария ЛЕНЦ

В Свердловском районе Красноярске на улице Матросова у поворота на Семафорную появится дополнительная полоса движения. Как сообщает пресс-служба мэрии, дорожники сделают полосу, в том числе и под ЖД-путепроводом.

- Сейчас начинаются работы по оптимизации дорожного движения и под железнодорожным путепроводом, где на сегодняшний день автомобили могут двигаться лишь в 2 полосы, - рассказывают в пресс-службе городской администрации.

Помимо дополнительной полосы на участке появятся две подпорные стены, длиной в 30 метров, а также пешеходный тротуар и светофор на перекрестке Свердловской и Матросова.

- Работы будет вести ООО «ПромСтрой». Из-за затянувшегося ремонта теплосетей, сроки реализации проекта сильно сжаты. Подрядчику необходимо успеть до наступления устойчивых холодов выполнить весь объем работ, - добавили в мэрии.