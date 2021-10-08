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Общество8 октября 2021 11:18

В Красноярске на Матросова у поворота на Семафорную появится дополнительная полоса

Дорожникам предстоит закончить работу до наступления устойчивых минусовых температур
Антон НИКИТИНАнтон НИКИТИН
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В Красноярске на Матросова у поворота на Семафорную появится дополнительная полоса

В Красноярске на Матросова у поворота на Семафорную появится дополнительная полоса

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Свердловском районе Красноярске на улице Матросова у поворота на Семафорную появится дополнительная полоса движения. Как сообщает пресс-служба мэрии, дорожники сделают полосу, в том числе и под ЖД-путепроводом.

- Сейчас начинаются работы по оптимизации дорожного движения и под железнодорожным путепроводом, где на сегодняшний день автомобили могут двигаться лишь в 2 полосы, - рассказывают в пресс-службе городской администрации.

Помимо дополнительной полосы на участке появятся две подпорные стены, длиной в 30 метров, а также пешеходный тротуар и светофор на перекрестке Свердловской и Матросова.

- Работы будет вести ООО «ПромСтрой». Из-за затянувшегося ремонта теплосетей, сроки реализации проекта сильно сжаты. Подрядчику необходимо успеть до наступления устойчивых холодов выполнить весь объем работ, - добавили в мэрии.