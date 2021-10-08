В Красноярском крае на трассе опрокинулся «КАМАЗ» с углем, водитель пострадал

Фото: ГИБДД

На трассе в Красноярском крае опрокинулся «КАМАЗ» с углем. По информации ГИБДД, в аварии пострадал водитель грузовика. Как сообщают в ведомстве, ЧП произошло на 74 километре автодороги Р-257 «Енисей».

Пока установлено, что 34-летний водитель, управляя «КАМАЗом», двигался по трассе Р-257 со стороны поселка Балахта в сторону Дивногорска, в районе 74-го километра не справился с управлением и допустил опрокидывание своего транспортного средства. В результате ДТП пострадал сам водитель.

Сейчас движение на трассе не затруднено, но на 60 километре трассы «Енисей» идет снег. Сотрудники ГИБДД ориентированы на оказание помощи водителям в условиях неблагоприятной погоды. Дорожные службы уже ведут работы по очистке и подсыпке проезжей части в местах, где это необходимо.