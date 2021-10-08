В Ужуре сотрудники ГИБДД помогли скорой помощи экстренно доставить тяжелобольного двухмесячного младенца в больницу

старший лейтенант полиции Сергей Крачковский и лейтенант полиции Владимир Шестаков Фото: ГИБДД

Ужурские сотрудники ГИБДД помогли скорой помощи срочно доставить младенца в больницу. Двухмесячный малыш нуждался в экстренной помощи врачей, а у машины скорой отказали проблесковые маячки. Как сообщили госавтоинспекторы, экипаж ДПС сопроводил врачебный автомобиль до медучреждения.

К сотрудникам ГИБДД за помощью обратился водитель скорой. Мужчина подъехал прямо к экипажу и сообщил, что у него отказали проблесковые маячки, на дорге сложная ситуация, а в машине, на руках у медиках, сейчас находится двухмесячный малыш, которому срочно нужно в стационар.

Госавтоинспекторы старший лейтенант полиции Сергей Крачковский и лейтенант полиции Владимир Шестаков тут же пришли на помощь, включив спецсигналы у патрульной машины, и сопроводили скорую до стационара. К счастью, малыша доставили в больницу вовремя.