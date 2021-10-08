В Красноярске полицейские задержали мужчину, пьяным попрыгавшего на капоте чужого автомобиля

Скриншот: МВД

В Красноярске сотрудники полиции оперативно нашли мужчину, попрыгавшего на капоте чужой иномарки и повредившего её. Как сообщают в пресс-службе МВД, мужчина раскаялся и готов возместить ущерб автовладельцу.

Вандализм произошел в микрорайоне Солнечном вечером 6 октября. 31-летний житель Красноярска был серьезно пьян, и зачем-то решил, что ему необходимо попрыгать на капоте. Выбрал машину, разбежался и серьезно повредил автомобиль. На допросе мужчина раскаялся в содеянном, готов понести заслуженное наказание и возместить владельцу нанесенный ущерб.

В настоящее время участковыми уполномоченными полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе сумма ущерба.