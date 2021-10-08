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Спорт8 октября 2021 6:38

Красноярская спортсменка Ханум Велиева завоевала бронзу на Чемпионате мира по вольной борьбе

Красноярка является самым молодым членом сборной России – ей 22 года
Юлия КОВАЛЬЮлия КОВАЛЬ
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Фото: крайспорт

Фото: крайспорт

Спортсменка из Красноярска, 22-летняя Ханум Велиева, завоевала бронзу на чемпионате мира по вольной борьбе, проходившего в Норвегии. Как сообщает пресс-служба крайспорта, воспитанница Академии имени Дмитрия Миндиашвили Ханум Велиева выступала в весовой категории до 68 килограммов.

Во время квалификации сибирячка одолела спортсменку из польши, а затем, в четверть финале, победила серебряного призера ОИ в Токио-2020, где Ханум, к сожалению, не смогла показать высоких результатов. В полуфинале Велиева уступила бронзовому призеру Олимпийских игр, спортсменке из Киргизии Меерим Жуманазаровой. В поединке за бронзу красноярка одолела Оливию ди Бакко из Канады со счетом 2:1.