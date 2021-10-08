В Красноярске сразу 9 инициативных проектов благоустройства получат поддержку администрации в 2022 году

Фото: администрация

В Красноярске администрация города профинансирует сразу 9 проектов благоустройства от инициативных групп. Как сообщают в пресс-службе мэрии, руководство Красноярска оплатит до 99% процентов их стоимости и поможет воплотить проекты в жизнь.

В основном жители разных микрорайонов предлагали проекты благоустройства неухоженных уголков территории по соседству.

Так, индивидуальные предприниматели из микрорайона Покровский помогут в обустройстве долгожданного для микрорайона Яблони сквера. Они презентовали дизайн-код, форэскизы и готовый проект будущего сквера «Яблоневый сад».

В Академгородке жители решили создать специальную площадку для выгула собак, а новая детская площадка, спортивный уголок с тренажерами и место для новогодней ёлки появятся возле домов по улице Судостроительная, 117 и 113.

С полным списков проектов, которые получат финансирование от администрации города можно здесь.