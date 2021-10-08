В Красноярске с 25 октября изменится схема движения в районе перекрестка Мичурина и Кутузова

Фото: Администрация

В Красноярске с 25 октября будет изменена схема движения автомобилей в районе перекрестка Мичурина и Кутузова. Как сообщают в администрации Красноярска, там будут запрещены левые повороты и появятся дорожные знаки «Движение прямо и направо».

Двигаясь по ул. Мичурина автомобилисты не смогут свернуть налево в районе ул. Кутузова. Для поворота им нужно будет проехать по ул. Маяковского (при движении от Октябрьского моста) либо по кольцевой развязке под путепроводом (при движении в сторону Октябрьского моста).

Такое решение принято на заседании рабочей группы по мониторингу улично-дорожной сети. По итогам мониторинга этот перекресток был признан местом повышенной концентрации ДТП. Для предотвращения аварийных ситуаций схему организации движения решено изменить.