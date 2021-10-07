В Красноярске на улице Шахтеров пламя разорвало тротуар. Фото: ЧП Красноярск

В Красноярске на улице Шахтеров произошло нечто, чему горожане не могут дать объяснения. Это попало на видеорегистратор автомобиля, проезжавшего в тот момент мимо. В нескольких метрах от автобусной остановки, у самого края проезжей части сначала вздыбился асфальт, появился разлом. Неожиданно из этого разлома вспыхнуло пламя, пошел сизый дым, отлетело несколько кусков асфальта. Судя по тому, что пассажиры на остановке вздрогнули и отшатнулись, был еще и резкий звук.

В МЧС сообщили, что сотрудники побывали на месте, но не обнаружили там ничего опасного. Есть предположение, которое высказывали подписчики в соцсетях: произошло замыкание на силовом электрическом кабеле. Судя по информации на портале службы 005, в том районе зафиксировано аварийное отключение электроэнергии, проводились восстановительные работы.