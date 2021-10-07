ВТБ: спрос на автокредиты в Красноярском крае и Хакасии вырос на треть

Клиенты ВТБ в Красноярском крае и Хакасии с января по сентябрь заключили более тысячи сделок на приобретение автомобилей на сумму более 1 млрд рублей – на 31% больше по объему, чем за аналогичный период прошлого года. В целом в банке ВТБ за этот период оформлено 65 тыс. автокредитов почти на 73 млрд рублей. Чаще всего клиенты приобретают автомобили марок LADA, HYUNDAI и KIA.

На фоне наблюдающегося дефицита новых автомобилей на рынке и роста цен на них спрос клиентов все больше смещается в сторону кредитов на подержанные машины. По итогам 3 кварталов наибольшую динамику в портфеле ВТБ показали беззалоговые автокредиты: их выдачи увеличились более чем в 2,5 раза, до 2,5 млрд рублей. Продажи кредитов на подержанные машины выросли на 60% и достигли 12 млрд рублей, в то время как на новые авто - только на 34%, составив 58,6 млрд рублей.

Клиенты ВТБ активно рефинансируют автокредиты. По итогам девяти месяцев около 1,7 тыс. заемщиков других банков снизили свою платежную нагрузку, переведя в ВТБ ранее оформленные кредиты на 1,4 млрд рублей. Это почти в два раза больше результата за аналогичный период прошлого года.

«Сложившаяся ситуация продолжит «подогревать» интерес клиентов к подержанным автомобилям. Уже сейчас динамика их продаж выше, чем в сегменте новых моделей. С учетом изменения потребительского спроса мы готовим выгодные предложения для «вторичного» рынка и в ближайшее время представим их нашим клиентам», - заявил Владимир Высоцкий, начальник управления организации продаж автокредитов — вице-президент ВТБ.