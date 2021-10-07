В Красноярском крае рецидивист ограбил офис микрозаймов

В Красноярском крае налетчика на офис микрозаймов задержали на пороге квартиры Фото: Мария ЛЕНЦ

В городе Зеленогорске задержали подозреваемого в разбойном нападении на офис микрозаймов. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции, днем 6 октября в дежурную часть поступило сообщение о том, что на улице Бортникова неизвестный, вооруженный ножом, ворвался отделение микрофинансовой организации.

К тому моменту, как на место приехала следственно-оперативная группа, налетчик успел скрыться. Но 34-летняя сотрудница офиса хорошо его запомнила и рассказала в подробностях, что произошло. Мужчина потребовал у нее выдать деньги из кассы. Угрожал ножом, но она оказала сопротивление. Завязалась потасовка, женщина пострадала (сейчас ее жизни ничто не угрожает). Добыча разбойника составила 50 тысяч рублей.

Полицейские изучили видео с камер наблюдения. И вскоре установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 23-летний местный житель. Он собирался уехать с деньгами прочь из города, у подъезда даже стояло такси. Но на выходе из квартиры его задержали оперативники. Деньги вернули туда, откуда их украли. Уголовноедело завели по статье «Разбой», а это – до 10 лет лишения свободы.