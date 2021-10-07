Жителя Красноярска осудили за призыв к массовым беспорядкам через соцсети
Фото: Мария ЛЕНЦ
Свердловский суд Красноярска признал местного жителя виновным в призыве к массовым беспорядкам. Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, мужчина приговорен к 8 месяцам ограничения свободы.
Выяснилось, что в апреле 2020 года житель Красноярска написал несколько комментариях в пабликах красноярской ГИБДД, ТВК и «Красноярск Регион 24». В своих записях мужчина призывал к массовым беспорядкам в городе и насилию.
Призывы красноярца не остались незамеченными, и им вскоре заинтересовались правоохранители. Было заведено уголовное дело. В итоге мужчину осудили, однако в силу приговор пока не вступил.