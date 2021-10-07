Для жителей Советского района Красноярска ввели в расписание 7 дополнительных электричек

Фото: КрасЖД

Для удобства жителей Советского района Красноярска «КрасЖД» ввела дополнительные 7 рейсов пригородных электропоездов, охватывающих станции Красноярск Северный, Водопьянова и Северное шоссе. Как сообщают в «КрасЖД», график движения сформирован таким образом, чтобы жителям Советского района было удобно добираться до западной и восточной пригородных зон Красноярска, совершать поездки в Дивногорск или в районы края.

Теперь 4 раза в неделю - по понедельникам, средам, четвергам и пятницам - можно будет воспользоваться вечерними «сквозными» электричками Красноярск Северный – Красноярск – Иланская и Красноярск Северный – Красноярск – Базаиха, позволяющими совершать поездки без пересадки на станции Красноярск.

Также начинают курсировать новые утренние электропоезда, охватывающие западную пригородную зону Красноярска: по средам и пятницам – поезд Красноярск Северный – Кача – Красноярск, по субботам Красноярск Северный – Зеледеево.

Дневная электричка Зеледеево – Красноярск Северный, курсировавшая ранее по средам и пятницам, теперь будет совершать рейсы и в субботу.

Уехать со станции Красноярск Северный на вечернюю прогулку в Дивногорск теперь также можно и в субботу (ранее данный поезд курсировал только в понедельник, вторник и четверг).