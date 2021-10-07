В Красноярском крае на строительство и ремонт дорог выделят 20 миллиардов рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае на строительство и ремонт дорог в рамках отраслевой госпрограммы «Развитие транспортной системы» планируется направить 20 миллиардов рублей, сообщает правительство края. Большая часть пойдет на ремонт – до 2024 года эта сумма составит больше 10,5 миллиардов. Чуть меньше – около 9 миллиардов – на реконструкцию и строительство.

В правительстве озвучили основные статьи расходов. Это строительство Высокогорского моста и подходов к нему, над которым работают с осени прошлого года. Его должны сдать в конце 2023 года.

В планах дорога от Красноярска до Элиты и 11 километров трассы на маршруте Епишино – Северо-Енисейский. Реконструкция мостов через реки Кантат, Джебь, Ус и Кемь. Строительство путепровода через железную дорогу в Манском районе.

1,5 миллиарда рублей потратят на установку новых пунктов весогабаритного контроля и камер фотовидеофиксации. А еще приобрету на 900 миллионов рублей пассажирский автотранспорт для краевого и муниципальных перевозчиков.