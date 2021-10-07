Клиенты Tele2 в ресторанах Mike&Molly получат пиццу на 30% дешевле

Красноярск – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запустил совместную акцию с сетью ресторанов итальянской кухни Mike&Molly в рамках программы лояльности «Больше». До 31 октября клиенты Tele2могут получить скидку 30% на пиццу.

Чтобы воспользоваться предложением, клиенту Tele2 достаточно активировать акцию в программе лояльности «Больше» в приложении «Мой Tele2» или на сайте оператора. После этого на телефон придет SMSс промокодом, который нужно ввести на сайте ресторана или показать сотруднику заведения. Скидку 30% можно получить на 11 видов пиццы.

Один абонентTele2 может получить один промокод в день. Акция действует до 31 октября 2021 года во всех ресторанах сети Mike&Molly в Красноярске, а также на доставку и самовывоз.Максимально в одном чеке, принимающем участие в акции, может быть не более семи пицц.

Tele2 поддерживает образ жизни своих абонентов, создает продукты и сервисы, полезные в повседневной жизни. С 2017 года оператор развивает программу лояльности «Больше», которая рассчитана на индивидуальные интересы клиентов и предлагает выгодные условия от партнеров. Абонентам доступны действительно нужные предложения в различных сферах жизни – от еды и развлечений до шопинга и саморазвития.