В стиле и на скорости «Ростелекома»: компьютерный центр «Теккен» в Зеленогорске начал работать в новом формате

В городе Зеленогорске Красноярского края обновлен игровой компьютерный центр «Теккен»: здание отремонтировали и оформили в новом стиле. Для геймеров «Ростелеком» проложил оптическую линию, установил оборудование и подключил высокоскоростнойинтернет. В новом формате центр позиционирует себя как главную городскую киберспортивную арену.

«Теккен» — федеральная сеть, которая представлена в нескольких городах: Красноярске, Новосибирске, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. В Зеленогорске его открыли в 1997 году, сейчас здесь установлены 60 мощных персональных компьютеров, которые позволяют проводить самые крупныекиберспортивныечемпионаты.

«Партнерство красноярского “Ростелекома” и “Теккена” исчисляется годами и множеством совместных мероприятий. Мы всегда поддерживаем инициативы геймеров, которые всерьез увлечены своим делом. Учитывая запросы игроков на качество и скорость передачи данных, мы организовали в Зеленогорске точку доступа в интернет на высокой скорости, чтобудет обеспечиватьнизкий пинг истабильное соединение», — рассказала Наталья Баженова, заместитель директора— директор по работе с массовым сегментомКрасноярского филиала ПАО «Ростелеком».

Здание «Теккена» оформлено с учетом фирменной стилистики «Ростелекома». В элементах дизайна представлен один из самых востребованных тарифных планов— «Игровой».Чтобы отметить начало нового этапа в деятельности центра, организаторыпроведут специальную серию кибертурниров на призы от «Ростелекома». Особым подарком для всех участников станет фотосессия с актерами косплея.

«Мы очень долго шли к тому, чтобы вывести зеленогорский “Теккен” на новый уровень. Благодаря участию крупного цифрового провайдераполучилось превратить компьютерный центр впо-настоящему топовуюкиберспортивную арену. Уверен, что теперь это заведение станет сердцемвиртуальной жизни Зеленогорска», — отметил вице-президент Федерации компьютерного спорта России СтаниславУльянкин.

Узнать подробнее об услугах и сервисах «Ростелекома» можно на сайте или по телефону 8 800 100 0 800 (звонок бесплатный).