Глава Назаровского района подала в отставку Фото: Мария ЛЕНЦ

Глава Назаровского района покинула свой пост. Об этом стало известно сегодня, 7 октября, после того, как завершилась внеочередная сессия районного Совета депутатов. Все депутаты проголосовали за прекращение полномочий Галины Ампилоговой.

Причина в том, что она выдвинула свою кандидатуру в Заксобрание края, по результатам выборов набрала наибольшее количество голосов земляков и получила депутатский мандат. И будет теперь представлять интересы жителей своего района уже в краевом парламенте, сообщает издание «Назарово Онлайн».

По закону она не может занимать два государственного поста, следовательно, сложила свои полномочия. Временно исполнять обязанности главы Назаровского района будет Наталья Мельничук.

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