В красноярском магазине наложили арест на постельное белье и полотенца Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на улице Щорса есть магазин частного предпринимателя, реализующего изделия легкой промышленности. Накануне туда нагрянули специалисты регионального управления Роспотребнадзора совместно с сотрудниками таможни. Поскольку владелец ранее (во время контрольной закупки) оказал активное сопротивление и применил силу, пришлось вызвать на подмогу бойцов СОБРа.

Как выяснилось, владелец неспроста держал оборону, ему было что скрывать. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, у ним поступила информация, что в этом магазине торгуют постельное белье и полотенца без маркировки Data Matrix и маркировки, предусмотренной ТР ТС «О безопасности продукции легкой промышленности».

Был наложен арест на 548 единиц товара на общую сумму 319 256 рублей. Материалы проверки направлены в суд, а предпринимателя ждет большой штраф.