Под Красноярском из-за аварийного фундамента экстренно закрыли школу Фото: Мария ЛЕНЦ

В Емельяново экстренно закрыли школу №2. Причина – разрушающийся фундамент. 5 октября занятие в школе закончились, дети разошлись по домам. И следом в родительские чаты полетели сообщения, что с 6 октября обучение будет в дистанционном режиме – до осенних каникул. Родителей это не обрадовало, одна из мам обратилась в «ТВК Красноярск» с вопросом, что происходит.

Вот что пояснила директор школы Любовь Соколова. Дело в том, что здание давно нуждается в ремонте. И чтобы попасть в программу «Капитального ремонта школ», были приглашены специалисты для обследования, они-то и обнаружили столь серьезные проблемы, которые делают опасным дальнейшую эксплуатацию школ.

В Емельяново три школы, две из них и без того переполнены, поэтому учеников из закрывшейся школы размещать в них не станут. Предположительно их распределят по школам в окрестных населенных пунктах. Всего – около 600 детей. Руководство учебного заведения с властями поселка решает этот вопрос. А родители переживают.