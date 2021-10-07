В «университет» с пяти лет: СУЭК запустил в Красноярском крае необычный проект

Знакомство с профессией шахтера. Фото предоставлено компанией

В Шарыпово Красноярского края стартовал необычный профориентационный проект для школьников и дошколят – «Детский университет». Его организаторами выступили компания Андрея Мельниченко СУЭК, Фонд «СУЭК-РЕГИОНАМ», АНО «Новые технологии развития» (АНО «НТР») и учреждения дошкольного и школьного образования Шарыпова. Главная цель проекта – помочь юным жителям шахтерских городов в профессиональном самоопределении, создание кадрового резерва для предприятий СУЭК, в частности, действующего на территории Березовского разреза, и угольной промышленности России.

В «Детском университете» ребятам расскажут о шахтерских профессиях, горной технике, производственных процессах угледобычи, перспективах угольной отрасли.

– Когда-то Шарыпово было первым городом среди регионов присутствия СУЭК, где появились профильные классы компании – проект, который с учетом нашего опыта растиражирован не только во всех шахтерских городах края, но и в Кузбассе. Сегодня мы первые среди регионов СУЭК, кому доверено организовать профориентационную работу с совсем маленькими ребятишками, – подчеркнул на открытии «Детского университета» директор по персоналу и трудовым отношениям Березовского разреза Олег Гаврилов. - Таким образом Компания охватит профессиональной ориентацией детей с самого раннего возраста, с 5-6 лет, и до того момента, когда они будут покидать стены школы. Это колоссальная работа, колоссальный путь. Пройдя его, юные шарыповцы будут знать все о СУЭК, о шахтерских профессиях, и смогут сделать очень осознанный выбор. Хочется надеяться, что этот выбор будет в нашу пользу.

Ученики «Детского университета» СУЭК. Фото предоставлено компанией

Заместитель директора шарыповской школы № 3, на базе которой действуют СУЭК-классы, Татьяна Полежаева уверена, что профориентация с самого раннего, дошкольного периода может кратно повысить эффективность такой работы.

– Мы можем начинать знакомить ребят с работой угольщиков еще в детском саду, а затем поэтапно сопровождать возникший интерес сначала в начальной школе, а затем в средних и старших классах. Тогда мы передадим в вуз уже хорошо мотивированного и реально представляющего свою будущую профессию выпускника. И выстроим максимально эффективную цепочку: детский сад – школа – вуз – предприятие, – отметила Татьяна Полежаева.

Оформлению этой идеи педагогов в конечный проект способствовала тесная работа с привлеченными СУЭК экспертами АНО «НТР»: на протяжении нескольких лет они «погружают» учителей и воспитателей шахтерских городов в современные образовательные тренды благодаря таким программам, как «Школа впереди перемен», «Учись учиться». В год 20-летия СУЭК комплекс программ пополнила еще одна – «Мир угля: современное профессиональное измерение». Предпосылки для успешного внедрения проектов ранней ориентации создает и сформированная при поддержке СУЭК в детских садах инженерно-познавательная база: на средства компании в них закуплены игровая научно-техническая лаборатория, конструкторы для занятия робототехникой и другое оборудование.