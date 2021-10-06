В Красноярске 7 октября ожидается ветер до 18 метров в секунду Фото: ИВАНОВА Диана

7 октября в центральных районах края и в Красноярске ожидается усиление порывов ветра до 15-18 метров в секунду. Как сообщает Среднесибирское УГМС, непогода затронет также юг края и Хакасию.

Дневная температура в Красноярске ожидается в пределах +6-8 градусов. Ночью же придут заморозки до -2-4 градусов.

7 октября в центральных и южных районах края утром возможен гололед, и даже туман. В Туве и вовсе ожидается сильный снегопад и порывы ветра до 20 метров в секунду, а в Хакасии 7-8 октября в горных районах возможен сход лавин.

Затронет стихия и север Красноярского края:

- 7 октября на юге Таймырского МР ожидаются порывы северо-западного ветра 15-18 м/с, местами сильные осадки в виде мокрого снега, в Туруханском районе ночью местами сильные осадки в виде снега и мокрого снега, - добавили в Среднесибирском УГМС.