В Красноярске на время закроют проезд по Енисейскому тракту

На выезде из Красноярска закроют проезд по Енисейскому тракту, в районе здания № 53. Перекрытие временное, с 8 часов утра 7 октября и до 20 часов вечера 31 октября. Но это не точно, поскольку работа на том участке предстоит сложная, возможно, срок ограничения будет продлен.

О каких работах идет речь, рассказали в администрации города. Дело в том, что там идет восстановление 120 метров водопропускной трубы, расположенной под проезжей частью.

В этом году в ходе плановых работ по прочистке трубы были зафиксированы разрушения инженерного объекта. Специалисты провели детальное обследование и целый комплекс инженерно-геодезических работ. И выявили дефекты в самой трубе и большое количество внутри грунта и камней, которые мешают пропуску воды.

Работы идут уже несколько месяцев. Чтобы к трубе могла подобраться техника, сначала обеспечивали доступ к участкам на впуске и выпуске сооружения. Для этого для техники обустроили подъездные пути. Сейчас на месте развернутся основные работы.

Для автомобилистов установят дорожные знаки.