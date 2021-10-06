В Красноярском крае пенсионерам и инвалидам передали 8 тонн овощей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае прошла благотворительная акция «Поделись урожаем». Сельчане, и не только, могли принести в центр социального обслуживания то, что вырастили на своих дачах и огородах: кабачки, морковь, свеклу, капусту, тыкву, картофель. Кто-то делился ранетками, вареньем, солеными огурцами и помидорами. Не остались в стороне и школьники. Например, ребята из Трудового отряда главы города Красноярска передали нуждающимся 150 кг картофеля. В общем итоге было собрано более 8 тонн овощей, фруктов, солений и варений. Дары с грядок получили более тысячи пожилых людей, - рассказали в правительстве края.

- Забота о людях старшего поколения является одной из приоритетных задач государства и общества. Именно на это нацелена программа «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Очень важно, чтобы одинокие пожилые люди, которые нуждаются в поддержке, чувствовали эту заботу и внимание. В благотворительной акции приняли участие 14 комплексных центров социального обслуживания. Надеемся, что в следующем году территорий, присоединившихся к этому доброму делу, станет значительно больше, - сказала министр социальной политики края Ирина Пастухова.