В Красноярске изменят схему движения на перекрестке Кутузова и Мичурина Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске с 25 октября изменится схема движения на перекрестке двух улиц правобережья – Мичурина и Кутузова. Такое решение было принято на заседании рабочей группы по мониторингу улично-дорожной сети. Специалисты определенное время понаблюдали за перекрестком и выяснили, почему здесь так часто случаются дорожно-транспортные происшествия. Помочь решить проблему может новая организация движения.

Итак, что предлагают автомобилистам. Будут запрещены левые повороты. На участке появятся новые дорожные знаки «Движение прямо и направо». Двигаясь по Мичурина автомобилисты не смогут свернуть налево в районе улицы Кутузова. Чтобы попасть на нее, им придется проехать по улице Маяковского (это если двигаться от Октябрьского моста), либо по кольцевой развязке под путепроводом (если ехать в сторону Октябрьского моста).