Красноярцев без опыта приглашают на работу с высокой зарплатой Фото: Мария ЛЕНЦ

Можно ли найти высокооплачиваемую работу без опыта и стажа? В агентстве труда и занятости населения уверяют: можно. Сейчас в крае реализуются инвестиционные проекты, куда реально трудоустроиться. В базе краевой службы занятости – около 1,1 тысячи таких вакансий, из них 237 – как раз без требований к стажу.

Например, Леососибирский ЛДК №1 ищет себе постоянного бетонщика 4 разряда, готов выплачивать 42 тысячи рублей. Обратите внимание, что будет повышаться квалификация – станет расти и оплата труда. В «Соврудник» (Северо-Енисейский район) нужен инженер-химик санитарно-промышленной лаборатории. Работа вахтовым методом, но зарплата – 85 тысяч рублей.

В Балахтинском районе есть рыбоводческая ферма «Малтат», там выращивают благородные породы рыб. Можно прийти сюда даже со школьным аттестатом – примут рыбоводом, сами обучат. Зарплата – 30 тысяч.

А вот вакансии с опытом работы от 1 года, там и оплата труда на порядок выше. Например, в горно-рудную компанию «Амикан» (Северо-Енисейский район) требуются 16 работников: водитель, машинист автовышки, электромеханик, токарь, водитель погрузчика, грузчик, кладовщик и другие. Средняя зарплата – более 100 тысяч рублей.

- В ближайшие годы для 66 инвестиционных проектов края потребуется 65,9 тысячи человек. В этом году по направлению службы занятости уже трудоустроено порядка 300 специалистов в возрасте до 30 лет, - сообщил заместитель руководителя агентства труда и занятости населения края Сергей Селюнин.

К слову, вакансии на инвестпроекты открыты не только в Красноярском крае, но и в соседних регионах – Туве и Хакасии.