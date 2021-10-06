Жителя Лесосибирска подозревают в убийстве 20-летней жены. Фото: пресс-служба следкома

Жителя Лесосибирска подозревают в страшном преступлении – убийстве жены. Он пытался избавиться от тела, для чего расчленил его и вынес из квартиры. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск удалось выяснить в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Сначала накануне, 5 октября, на территории гаражного кооператива «Северный» были найдены человеческие останки. Их опознали, они принадлежали 20-летней девушки. Оперативники полиции грамотно спланировали свое действия и за несколько часов установили, что к убийству может быть причастен ее 24-летний муж.

Предварительно: 30 сентября супруги были в своей квартире, между ними произошла ссора. Потеряв контроль над собой, мужчина схватил нож и несколько раз ударил жену. Она скончалась на месте и два дня пролежала в квартире. Чтобы избежать наказания, подозреваемый расчленил труп, завернул его в одеяло и вынес подальше от дома – в гаражный массив.

- В настоящее время подозреваемый задержан, в ближайшее время будет допрошен об обстоятельствах совершенного преступления. Следствие будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, - прокомментировали в пресс-службе следкома.