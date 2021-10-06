В Красноярском крае коронавирусом заразились еще 394 человека, умерли 25 Фото: Мария ЛЕНЦ

5 октября в Красноярском крае диагноз «коронавирус» подтвердился у 394 человек. Как сообщает стопкоронавирус, за все время в регионе зафиксировано 118 297 случаев заражения COVID-19.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечились от коронавируса 351 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 104 937 пациентов.

Число летальных случаев от ковида остается стабильно высоким. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 25 человека. Общей сложности от болезни скончались 5 961 красноярцев.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 27 699 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 2 663 человека. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 2 535. Проведено тестов на коронавирус всего 3 746 993, из них за последние сутки 8 493, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.