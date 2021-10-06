В Красноярске в сентябре на оптовых рынках нашли 68 тонн зараженных фруктов. Фото: Россельхознадзор

В Красноярске в сентябре на оптовых рынках специалисты Россельхознадзора пресекли ввоз 68 тонн зараженных карантинными вредителями фруктов. Как сообщили в ведомстве, фитосанитарный контроль проводится в точках оптовых продаж регулярно, но в сентябре меры, когда наступает период массовых поставок свежих овощей и фруктов из стран Азии, внимание специалистов усиливается.

Всего в сентябре зафиксировано 14 случаев ввоза на рынки из Киргизии и Казахстана нектаринов, персиков и яблок, зараженных карантинными насекомыми – калифорнийской щитовкой и восточной плодожоркой. Итого, как уже сказано выше, общей массой 68 тонн. Более 16 т продукции уже уничтожено.

Добавим, что восточная плодожорка повреждает плоды и побеги косточковых и деревьев, которые выращивают в том числе и здесь, в Сибири. А калифорнийская щитовка и вовсе поражает около 270 видов растений. На борьбу с ними уходит много сил и времени. Поэтому Россельхознадзор так тщательно следит, чтобы вредителей не заводили сюда.