В Дивногорске появилась новая экозона

Участники проекта «Кубовый ручей». Фото предоставлено компанией

В Дивногорске открыли еще одно экологичное городское пространство. Экозона «Кубовый ручей» разместилась на территории Дивногорского техникума лесных технологий. В апреле 2021 года учебное заведение выиграло грантовый конкурс экологических проектов компании En+ Group. Студенты и преподаватели представили проект «Кубовый ручей». По замыслу волонтеров сначала нужно было очистить территорию ручья от мусора, а затем благоустроить ее – оборудовать пешеходными мостиками, установить скамейки для отдыха и информационные аншлаги с правилами поведения в экозоне.

Все работы провели за короткий период – с июня по сентябрь 2021 года. За это время организовали 5 субботников, в которых приняло участие более 100 волонтеров. Русло Кубового ручья и прилегающее пространство очистили от мусора, поваленных деревьев и сухостоя. Оформили пространство трех троп через ручей и даже установили специальные фото-ловушки для предотвращения несанкционированного выброса мусора.

Эковолонтеры привели в порядок красивое природное место. Фото предоставлено компанией

Эковолонтеры не только привели в порядок красивое природное место, но еще обнаружили здесь группу особо ценных древесных пород: дуб черешчатый, липу мелколистную и клен остролистный. Теперь эти деревья также находятся под охраной. Авторы проекта обещают, что на этом благоустройство не закончится, экозона Кубового ручья будет развиваться дальше. В будущем здесь планируется организовать культурное пространство для проведения различных мероприятий: чемпионата «Сибирский лесоруб-юниор», Слета школьных лесничеств Красноярского края и учебно-практических занятий по геодезии, почвоведению, дендрологии.

Отметим, что Дивногорск не первый раз попадает в число городов, где воплощаются экопроекты. В прошлом году в конкурсе экологических инициатив от En+ Group победил проект «Эковолонтеры на реке Лиственка». Сотрудники городского музея провели два субботника на территории памятника автомобилистам-строителям и создали аллея «История строительства КГЭС».

Конкурс экологических проектов проводится в рамках комплексной программы En+ Group «Мир со знаком плюс», реализацию которой в 2011 году начал промышленник и общественный деятель Олег Дерипаска.