«К природе нужно относиться как к своему дому»

Интерес к экодвижению растет. Фото: Александр Кузнецов

Эковолонтеров становится больше

Более 150 заявок, в два раза больше чем в прошлом году, поступило на конкурс экопроектов, который проводит компания En+Group.

Интерес к экологической тематике растет. Все больше людей понимают, что активное вовлечение в решение вопросов охраны окружающей среды может реально изменить ситуацию с экологией, сделать мир вокруг чище и безопаснее. География грантового конкурса En+ постепенно расширяется и сегодня включает Дивногорск, Иркутск, Байкальск, Усть-Илимск, Ангарск, Миасс и Нижний Новгород. Растет и размер призового фонда: в 2021 году победители поделят между собой 10 млн рублей. Сумма одного гранта – от 300 000 до 500 000 рублей.

Из Дивногорска поступило 13 заявок, еще одна из Красноярска.

Субботник в Дивногорске на берегу Енисея. Фото: Александр Кузнецов

Молодежный центр «Дивный» из Дивногорска представил проект с символическим названием «О-берег чистоты». Ребята планируют провести экологический квест на берегу Енисея в районе завода Техполимер – с раздельным сбором мусора, мастер-классом по росписи сумок, интеллектуальным конкурсом на знание правил охраны и защиты водных ресурсов. Красноярская студенческая ассоциация «Аурум» хочет запустить проект – Школа лидеров «Экологическая академия». Чтобы быть экологически подкованным, разбираться в эковопросах, нужны знания. Поэтому задача необычной академии – просвещение школьников. Например, с помощью практикума по биолюминесценции ребята освоят методы экологического мониторинга. Биолюминесценцию – свечение живых организмов – используют для исследования экологического состояния воды, почвы, воздуха, овощей и фруктов.

Берег Енисея чистый! Фото: Александр Кузнецов

Продолжение следует

Еще один участник конкурса Дивногорский художественный музей и их проект «Эковолонтеры на реке Лиственка». Они уверены, что одной акции мало, если берешься за благоустройство, то надо им заниматься постоянно.

Проект «Эковолонтеры на реке Лиственка». Фото: филиал «Городской музей» Дивногорска

- В прошлом году мы уже выиграли грант от компании En+Group. На эти средства благоустроили территорию у реки Лиственка, - рассказывает Анастасия Абдулхаева, руководитель проекта «Эковолонтеры на реке Лиственка». – На аллее «Этапы строительства Красноярской ГЭС» мы заменили баннеры, которые рассказывают об истории строительства станции, провели два субботника по уборке территории – вырезали старые кустарники, собрали мусор. Если честно, не ожидали, что придет на акцию так много людей! Самому маленькому участнику было всего 4 года – он здорово таскал ветки. Поработали очень хорошо, а после субботников устроили просветительское мероприятие – лекции и беседы об экологии. А потом ребята на пленере рисовали берег реки, самосвал, аллею.

В 2021 году в планах дивногорских эковолонтеров – проведение субботников и дальнейшее развитие территории аллеи.

«Эковолонтеры на реке Лиственка» на субботнике. Фото: филиал «Городской музей» Дивногорска

- Субботники мы стараемся устраивать постоянно – это уже наша инициатива, потому что надо поддерживать чистоту. Ведь к природе нужно относиться как к своему дому, - продолжает Анастасия Абдулхаева. – А в рамках экопроекта также проведем два субботника, куда пригласим всех жителей города, обязательно повторим пленер, потому что всем понравилось рисовать на свежем воздухе. Еще благоустроим мемориальный комплекс – воссоздадим его первоначальный облик. На алюминиевом композите восстановим произведения Евгения Шепелевича, который создавал художественную летопись этапов строительства ГЭС.

Чистим берег Лиственки. Фото: пресс-служба Красноярской ГЭС

Хочется пожелать эковолонтерам удачи и в этом году. Сейчас комиссия рассматривает и оценивает поступившие заявки, итоги объявят 17 мая на сайте конкурса https://2021.enplus-grant.ru. А с 1 июня начнется реализация проектов-победителей.

КОНКРЕТНО

Конкурс экологических проектов проводится в рамках комплексной программы En+ Group «Мир со знаком плюс», реализацию которой в 2011 году начал промышленник и общественный деятель Олег Дерипаска.

В 2021 году в конкурсе принимают участие экологические проекты из 7 городов России в четырех номинациях: «Местная инициатива», «Объединяя ресурсы», «Передавая опыт», «Наука и практика».