В Красноярске благоустраивают кольцевую развязку на «Глобусе». Фото: пресс-служба администрации города

В Красноярске приступили к благоустройстве кольцевой развязки в Ленинском районе, возле междугороднего автовокзала «Восточный». Много десятилетий эту развязку украшает огромный глобус – одна из визитных карточек города. Сколько он тут стоит, сходу горожане едва скажут. Но старожилы помнят, что в 80-х годах прошлого века земной шар там точно был.

В этом году развязку решено благоустроить по новой концепции, там предложена спокойная композиция, подчеркивающая уникальность скульптуры. Будут высажены кустарники четкой геометрической формы. Основными точками станут яблони Недзвецкого, их кроны будут оформлены в форме шаров. А рядом – живая изгородь из кизильника и смородины. Композицию дополнят газоном, дорожками из щебня и цветочными элементами.

Добавим, что еще одну развязку благоустраивают на улице Тамбовская, там появится геопластика – искусственная неровность, которая визуально расширяет пространство и добавляет территории выразительности.