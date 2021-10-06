В Красноярском крае суд запретил добычу золота компании, загрязняющей реку Фото: Мария ЛЕНЦ

Суд Манского района приостановил работу золотодобывающей артели «Сибирские сельские машины», которая ведет добычу рассыпного золота на реке Кувай. Основанием для этого стали материалы совместной проверки природоохранной прокуратуры и министерства экологии края, которая проводилась по поручению губернатора с привлечением авиации и Росгвардии.

Известно, что компания не первый раз попадает в поле зрения экологов. Местные жители не раз жаловались на мутный цвет реки. И все из-за того, что сточные воды из отстойника сливались в Кувай без очистки. Анализ проб воды показал превышения по взвешенным веществам в 237 раз, железу – в 16 раз, меди – в 4,1 раза. Теперь у компании есть 65 суток, чтобы устранить целый ряд претензий.

Министр экологии и рационального природопользования Павел Борзых рассказал, что руководство артели активно возражало против предъявленного к ним иска, но склонить суд на свою сторону ему не удалось.