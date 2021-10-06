В Красноярске бывшего начальника почты подозревают в присвоении пенсий Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске начальника одного из почтовых отделений в Ленинском районе подозревают в присвоении социальных выплат. После проверки было заведено уголовное дело, сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры.

Предварительно известно, что в период с марта по май 2021 года руководитель отделения (уточняем: бывший руководитель) подделывал расходные кассовые документы, где проходила информация о получении пенсии и иных выплат социального характера, в том числе ко Дню Победы, через кассу почтового отделения. Согласно документам, выплаты якобы получили 23 человека, на самом деле денег они не видели. Сумма ущерба составила 340 тысяч рублей, которые были потрачены на личные цели.

Добавим, что подозреваемому по статье «Мошенничество» грозит до 6 лет лишения свободы.

- Мы очень сожалеем, что нашим клиентам пришлось столкнуться с такой ситуацией. Почта России уже возместила ущерб всем пострадавшим. Служба безопасности компании выявила факт присвоения, провела внутреннее расследование и установила причастного сотрудника. Сразу после этого мы передали в правоохранительные органы все собранные материалы и документы. Этот сотрудник больше не работает в нашей компании, - прокомментировали в пресс-службе "Почты России".