В Красноярске нашли и сожгли просроченный шашлык

В Красноярске специалисты Россельхознадзора провели внеплановую проверку у предпринимателя, который занимается переработкой мяса. И нашли там массу нарушений. Среди которых и просроченное мясо на шашлыки.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, претензий к организации производства и хранения продукции оказалось много. Например, в холодильной камере мясо было свалено кучей, вместо того, чтобы быть аккуратно разложенным по сортам и видам. Никаких поддонов и стеллажей. Это принципиально важно.

Вместе с охлажденной свининой хранился и шашлык из свинины «Классический» с истекшим сроком годности. За что предпринимателю выписали штраф, а 10 килограммов просрочки изъяли и увезли на полигон, где и сожгли.

И еще одно грубое нарушение – дезинфицирующее и моющее средство хранилось в производственном помещении в открытом доступе, за что предприниматель получит еще один штраф.