До конца года в Красноярске откроются два новых детских сада. Фото: администрация города

До конца 2021 года в Красноярске будут сданы в эксплуатацию два детских сада. Один – в микрорайоне Тихие зори, в Свердловском районе. Микрорайон молодой, быстрорастущий и уже густонаселенный, поэтому образовательные учреждения там крайне необходимы.

Садик здесь рассчитан на 270 мест, возводится в рамках нацпроекта «Демография». Глава города Сергей Еремин побывал на объекте и попросил ускориться дорожные службы, которые строят четырехполосную транспортно-пешеходную улицу районного значения. Чтобы к моменту открытия садика дорога также была готова и освещена. И чтобы можно было там пустить по ней общественный транспорт.

И второй детский сад находится в Железнодорожном районе, на улице 8 Марта, на территории бывшей войсковой части. Этот участок из числа тех, что Минобороны передало в собственность города в этом году.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, всего за четыре последних года в городе введены в эксплуатацию 16 новых детских садов.