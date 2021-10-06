В Красноярском крае на берегу реки нашли тела двух рыбаков. Фото: следком

В Бирюлюсском районе на берегу реки Кемчуг, в районе деревни Шпагино, нашли тела двух рыбаков. И теперь следователи устанавливают обстоятельства их гибели. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, нашли погибших накануне, 5 октября.

Личности установлены. Одному из мужчин – 62 года, второму – 70 лет. Предварительно известно, что они оба – жители Ачинска. На рыбалку выехали еще 1 октября, на автомобиле УАЗ. Родным они сообщили, когда собирались вернуться, но когда этого не произошло, те забили тревогу.

При осмотре тел признаков криминального характера смерти не обнаружено. Оба находились в салоне машины, рядом с ними найдены газовый баллон и газовая печь. Предположительно, смерть мужчин наступила в результате отравления продуктами горения.