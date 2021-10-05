Красноярцам заплатят за незаконно хранившееся у них оружие и боеприпасы

Добровольная сдача оружия и боеприпасов также избавляет от уголовной и административной ответственности
Фото: Мария ЛЕНЦ
Администрация Красноярска призывает жителей региона добровольно сдать оружие и боеприпасы, хранящиеся незаконным образом. Такой шаг поможет не только избежать уголовной или административной ответственности, но еще и заработать – за каждую единицу оружия или боеприпасов положено денежное вознаграждение. Об этом сообщают в пресс-службе мэрии города.
Цель такого мероприятия – строго профилактическая. Таким образом можно частично пресечь на территории Красноярского края незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
«Прайс» на сданное оружие и боеприпасы:
- исправное оружие с нарезным стволом — 10 000 рублей;
- неисправное оружие с нарезным стволом — 4 000 рублей;
- исправное гладкоствольное оружие — 7 000 рублей;
- неисправное гладкоствольное оружие — 2 000 рублей;
- исправное самодельное оружие и оружие самообороны — 1 500 рублей;
- патрон — 20 рублей;
- взрывчатое вещество промышленного назначения — 2 рубля за грамм;
- порох — 20 рублей за 100 граммов;
- гранаты, снаряды, прочие взрывные устройства, имеющие детонирующие устройства — 5 000 рублей за одну единицу.
Сдать оружие и боеприпасы можно в территориальные подразделения лицензионно- разрешительной работы Управления Росгвардии по краю либо в отделы внутренних дел по месту жительства.