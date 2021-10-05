ВТБ запустил сервис для безналичного сбора чаевых

По данным аналитиков ВТБ, средний размер чаевых в России сегодня составляет 10% от суммы счета. Их оставляет каждый третий посетитель ресторанов, баров и кафе, в среднем в год на клиента приходится около 1500 рублей. Для каждого сотрудника сегмента Horeca в России чаевые приносят за год дополнительный доход в размере более 70 тысяч рублей. Всего к концу 2021 года годовой объем чаевых в России составит около 100 млрд рублей.

Сервис «ВТБ.Чаевые» позволяет не только перевести деньги в качестве поощрения за обслуживание, но и оставить свое мнение об уровне работы заведения без дополнительных финансовых затрат. Чтобы перечислить деньги, клиенту нужно отсканировать QR-код на чеке, после чего оставить чаевые с помощью Apple Pay, Google Pay или по номеру банковской карты. Операция проводится без комиссии.

Уникальность сервиса заключается в том, что он позволяет организовать групповой сбор чаевых и выбирать, каким образом собранные средства будут распределены между сотрудниками. Все участники могут следить за поступлениями онлайн, видеть схему распределения денег и учитывать отзывы клиентов в своей работе.

Получателям чаевых необходимо указать свою банковскую карту для зачисления. Переводы на карту ВТБ будут бесплатными, при отправке средств в другой банк комиссия за операцию составит 5%, минимум 25 рублей.