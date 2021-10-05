В Красноярском крае коронавирусом заразились еще 383 человека, умерли 23 Фото: Мария ЛЕНЦ

5 октября в Красноярском крае диагноз «коронавирус» подтвердился у 383 человек. Как сообщает стопкоронавирус, за все время в регионе зафиксировано 117 903 случая заражения COVID-19.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечились от коронавируса 350 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 104 586 пациентов.

Число летальных случаев от ковида остается стабильно высоким. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 23 человека. Общей сложности от болезни скончались 5 936 красноярцев.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 27 571 контактных человека, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 2 670 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 2 513. Проведено тестов на коронавирус всего 3 738 500, из них за последние сутки 2 351, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.