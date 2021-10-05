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Происшествия5 октября 2021 12:24

В Богучанах задержали мужчину, поймавшего 368 рыб при помощи сетей

Добывать рыбу сетями законодательно запрещено
Юлия КОВАЛЬЮлия КОВАЛЬ
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Фото: МВД

Фото: МВД

В Красноярском крае сотрудники ГИБДД поймали рыбака, поймавшего 368 рыбешек плотвы, сига и окуня при помощи сетей. Как сообщают в МВД, сумма ущерба составила свыше 90 000 рублей.

Задержали рыбака во время патрулирования улиц районного центра. Госавтоинспекторы остановили автомобиль для проверки, заглянули в багажник и увидели 6 рыболовных сетей, резиновую лодку и два контейнера с рыбой.

Ихтиологическое исследование показало, что 368 рыб были добыты при помощи сетей. Правоохранители завели административное дело по статье «Нарушение правил, регламентирующих рыболовство». Теперь мужчине грозит штраф и конфискация всех его рыболовных принадлежностей, в том числе и лодки.