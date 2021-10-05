На Богучанской ГЭС завершилась акция «Чемодан добра»

На Богучанской ГЭС подвели итоги традиционной осенней благотворительной акции «Чемодан добра». Каждый год руководители Молодежного совета и Профсоюзного комитета АО «Богучанская ГЭС» в начале октября передают сотрудникам «Комплексного центра социального обслуживания населения» (КЦСОН) Кежемского района школьные и канцелярские принадлежности, собранные в рамках благотворительной волонтерской акции ПАО «РусГидро».

Сотрудники БоГЭС в Центре соцобеспечения. Фото предоставлено компанией

Сбор необходимых школьных принадлежностей начался 17 августа и завершился 30 сентября. Пункты сбора находились в Административно-бытовом и Служебно-производственном корпусах Богучанской ГЭС. Работники станции собрали более 200 тетрадей и дневников; более 50 наборов красок, карандашей, фломастеров и пластилина; наборы синих и цветных ручек; принадлежности для уроков черчения и творчества – линейки, циркули, цветную бумагу, папки, клей.

Как отметили в пресс-службе БоГЭС, главная задача акции – помочь малообеспеченным семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Отметим, благотворительная акция «Чемодан добра» проводится работниками компаний, входящих в Группу РусГидро, начиная с 2018 года. Различные акции по оказанию помощи в подготовке детей в школу проводятся в РусГидро уже много лет.