Хакасия, Новосибирск или Сочи: где отдыхали красноярцы летом

Специалисты компании МегаФон проанализировали миграцию мобильного трафика абонентов. Оказалось, что жители Красноярского края все чаще выбирают для путешествий Сибирь. Летом 2021 года красноярцы для отдыха выбирали Новосибирскую, Томскую и Кемеровскую области, а также республики Тыва и Хакасия. Так, например, каждый третий красноярец, выехавший с июня по август за пределы края, отправился путешествовать в соседние регионы.

В поездках по Сибири абоненты МегаФона проговорили 91% минут и использовали 96% ГБ от общего объема голосового и интернет-трафика, который приходится на все летние поездки по стране. Пик мобильной активности на отдыхе зафиксирован в августе.

Республику Хакасию красноярцы выбирают и для длительных поездок, и для коротких экскурсий на пару дней. Пляжный отдых на многочисленных озерах, экскурсии на Сундуки, Туимский провал и Тропу Предков привлекли почти половину жителей края, отправившихся в путешествия по Сибири. Ежегодно потребление мобильного трафика в поездках по Хакасии увеличивается в среднем в 1,5 раза.

На втором месте – Новосибирск и Новосибирская область. Туда красноярцы ездят и по рабочим вопросам, и за покупками, за развлечениями в самый крупный аквапарк в Сибири. Третье место у Томской области, которая летом становится местом притяжения для абитуриентов.

А вот в Краснодарском крае, на Черном море, побывали лишь около 1% абонентов МегаФона, выезжавших этим летом за пределы родного края.

В 60% случаев жители Красноярского края в поездках пользовались смартфонами, которые с каждым годом становятся все более незаменимыми устройствами благодаря своей мультифункциональности. Самыми популярными моделями в дороге стали Apple iPhone5S, Huawei Honor 10 Lite и Huawei Honor 7A. С 2018 года мобильный трафик красноярцев в летних поездках по стране увеличился втрое и составил 1669 ТБ, этого хватит, чтобы 136 лет без остановки смотреть онлайн фильмы о дикой природе Сибири в 4K.

- Абоненты из Красноярского края традиционно отдыхают летом недалеко от родного региона, что подтверждает растущий трафик в поездках по Сибири. Развитая инфраструктура связи дает нашим абонентам возможность комфортно пользоваться привычными онлайн-сервисами в дороге, на отдыхе. Активное строительство сети 4G позволило МегаФону, по данным независимого исследования компании Ookla, за год увеличить скорость передачи данных в регионах Сибири в среднем на 25%, – отметил директор МегаФона в Красноярском крае Виталий Молотков.