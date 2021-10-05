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Общество5 октября 2021 9:07

Хакасия, Новосибирск или Сочи: где отдыхали красноярцы летом

Рассказываем, какие регионы выбирают для путешествий жители края и какими смартфонами пользуются
Полина КУЗНЕЦОВА
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Специалисты компании МегаФон проанализировали миграцию мобильного трафика абонентов. Оказалось, что жители Красноярского края все чаще выбирают для путешествий Сибирь. Летом 2021 года красноярцы для отдыха выбирали Новосибирскую, Томскую и Кемеровскую области, а также республики Тыва и Хакасия. Так, например, каждый третий красноярец, выехавший с июня по август за пределы края, отправился путешествовать в соседние регионы.

В поездках по Сибири абоненты МегаФона проговорили 91% минут и использовали 96% ГБ от общего объема голосового и интернет-трафика, который приходится на все летние поездки по стране. Пик мобильной активности на отдыхе зафиксирован в августе.

Республику Хакасию красноярцы выбирают и для длительных поездок, и для коротких экскурсий на пару дней. Пляжный отдых на многочисленных озерах, экскурсии на Сундуки, Туимский провал и Тропу Предков привлекли почти половину жителей края, отправившихся в путешествия по Сибири. Ежегодно потребление мобильного трафика в поездках по Хакасии увеличивается в среднем в 1,5 раза.

На втором месте – Новосибирск и Новосибирская область. Туда красноярцы ездят и по рабочим вопросам, и за покупками, за развлечениями в самый крупный аквапарк в Сибири. Третье место у Томской области, которая летом становится местом притяжения для абитуриентов.

А вот в Краснодарском крае, на Черном море, побывали лишь около 1% абонентов МегаФона, выезжавших этим летом за пределы родного края.

В 60% случаев жители Красноярского края в поездках пользовались смартфонами, которые с каждым годом становятся все более незаменимыми устройствами благодаря своей мультифункциональности. Самыми популярными моделями в дороге стали Apple iPhone5S, Huawei Honor 10 Lite и Huawei Honor 7A. С 2018 года мобильный трафик красноярцев в летних поездках по стране увеличился втрое и составил 1669 ТБ, этого хватит, чтобы 136 лет без остановки смотреть онлайн фильмы о дикой природе Сибири в 4K.

- Абоненты из Красноярского края традиционно отдыхают летом недалеко от родного региона, что подтверждает растущий трафик в поездках по Сибири. Развитая инфраструктура связи дает нашим абонентам возможность комфортно пользоваться привычными онлайн-сервисами в дороге, на отдыхе. Активное строительство сети 4G позволило МегаФону, по данным независимого исследования компании Ookla, за год увеличить скорость передачи данных в регионах Сибири в среднем на 25%, – отметил директор МегаФона в Красноярском крае Виталий Молотков.