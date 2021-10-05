Красноярцам с 3 ноября будут доступны прямые рейсы «Аэрофлота» в Ереван и на Иссык-куль

Фото: Мария ЛЕНЦ

Авиакомпания «Аэрофлот» запускает прямые рейсы из Красноярска в Ереван (Армения) и поселок Тамчы, что на берегу озера Иссык-куль. Как сообщает авиакомпания, улететь можно будет строго в определённые дни с 3 ноября 2021 года до 26 марта 2022 года.

Из Красноярска в Армению самолеты будут летать по средам в 17:25 и субботам в 18:00. Обратно из Еревана в Красноярск можно будет вернуться также в среду и субботу.

Что касается Киргизии, то на Иссык-куль Красноярцы будут летать по вторникам и субботам в 21:00, а вернуться обратно можно будет по средам и воскресеньям.

Цена билетов в Ереван начинается от 7 761 рубля, а обратно — от 11 142. Чтобы улететь в Тамчы, нужно будет заплатить от 7 761 рубля, обратно – от 9 221 рубля.