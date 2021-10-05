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Происшествия5 октября 2021 6:53

Двое жителей Красноярского края организовали незаконную вырубку леса на 77 миллионов рублей

В Емельяновском районе вырубили более тысячи кубометров разных пород деревьев
Юлия КОВАЛЬЮлия КОВАЛЬ
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Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае 29-летний и 36-летний жители Емельяновского района организовали незаконную вырубку леса на 77 миллионов рублей – спилили более тысячи кубометров самых разных пород. Как сообщают в МВД, теперь им грозит до 7 лет лишения свободы.

Следствие выяснило, что двое мужчин решили организовать свой бизнес и наняли лесозаготовительную бригаду, но никаких разрешений на вырубку деревьев они не получили. В полиции завели уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Было установлено 29 эпизодов, расследование завершено.

Сейчас мужчины находятся под действием подписки о невыезде. Материалы дела ожидают передачи в суд.