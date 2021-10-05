Двое жителей Красноярского края организовали незаконную вырубку леса на 77 миллионов рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае 29-летний и 36-летний жители Емельяновского района организовали незаконную вырубку леса на 77 миллионов рублей – спилили более тысячи кубометров самых разных пород. Как сообщают в МВД, теперь им грозит до 7 лет лишения свободы.

Следствие выяснило, что двое мужчин решили организовать свой бизнес и наняли лесозаготовительную бригаду, но никаких разрешений на вырубку деревьев они не получили. В полиции завели уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Было установлено 29 эпизодов, расследование завершено.

Сейчас мужчины находятся под действием подписки о невыезде. Материалы дела ожидают передачи в суд.