ВТБ отменил страховку по ипотеке на первый год

ВТБ предлагает клиентам возможность взять кредит на квартиру в новостройке без страхования жизни и здоровья. Льготные условия будут действовать в течение первого года после заключения ипотечной сделки и не повлекут за собой повышение ставки. По окончании указанного срока клиенты продолжат обслуживать кредит по стандартным условиям ВТБ. Новое предложение позволит заемщикам сократить расходы в среднем на 20 тыс. рублей.

«Известно, что при оформлении ипотеки заемщик несет дополнительные расходы. В рамках акции мы даем клиентам возможность тратить меньше в момент покупки жилья. Ипотечную сделку можно провести без дополнительных расходов. Ставка по кредиту будет ниже на 1 п.п., что аналогично условиям с комплексным страхованием. Обязательными для сделки остаются только госпошлина за регистрацию и выбранный клиентом способ взаиморасчетов с компанией-застройщиком. В среднем, это позволит заемщикам сэкономить 20 тысяч рублей. Предложение действует до конца октября», – комментирует вице-президент, начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Михаил Сероштан.

Эксперт ипотечного рынка отметил, что для ВТБ стратегически важно поддерживать социальные категории заёмщиков во всех регионах присутствия. Поэтому несмотря на повышение ключевой ставки ЦБ и общее изменение рыночных ставок, банк улучшает условия ипотеки в этом сегменте. С 24 сентября ВТБ снизил минимальную ставку по льготным кредитам. Дополнительные дисконты доступны заемщикам, которые оформляют сделки в цифровых каналах банка.