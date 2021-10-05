Одну из подпорных стен ТРЦ «Июнь» в Красноярске украсили граффити ко Дню учителя

фото: администрация Красноярска

Граффити-надпись «Скажи всем, вместе посмеемся» появилась на одной из подпорных стен ТРЦ «Июнь» в Красноярске. Как сообщают в мэрии, такая цитата была нарисована ко Дню учителя, который празднуется 5 октября.

Помимо цитаты на синем фоне есть хэштег #учителькраш и надписи «АХАХАХАХ». Такое изображение уличные художники с разрешения руководства города нанесли на стену 4 октября, накануне педагогического праздника.

Отметим, что граффити с популярными школьными фразами типа «Лес рук», «Звонок для учителя», «А голову ты дома не забыл» и т.д. появились еще в 5 городах России - Хабаровске, Владивостоке, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Москве